Paternó y Rivera compitieron en el Campeonato Argentino y Paternó recibió citación nacional

El pasado fin de semana, y tal cual el calendario indicaba, se jugaron los Campeonatos Argentinos +40 y +68 y fue con presencia de deportistas que integran el plantel de Los Lobos.

Graciela Paternó y Oscar Rivera integraron el equipo +68 de la Federación Bonaerense de Vóley que compitió en Misiones en el Campeonato Argentino.

 

Buenos Aires compartió la Zona junto a Córdoba, Catamarca y Metropolitana y con un triunfo, jugó por el Quinto al Octavo puesto donde sumaron todos festejos.

 

El equipo bonaerense que había realizado algunas jornadas de concentración en Las Flores, venció a Catamarca, Corrientes y Misiones logrando un meritorio 5° puesto.

 

 

Finalizada la competencia en Apóstoles, Graciela Paternó quien fue capitana del equipo de Buenos Aires, fue convocada para integrar la Selección Argentina de newcom.

 

