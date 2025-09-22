Paternó y Rivera compitieron en el Campeonato Argentino y Paternó recibió citación nacional

Graciela Paternó y Oscar Rivera integraron el equipo +68 de la Federación Bonaerense de Vóley que compitió en Misiones en el Campeonato Argentino.

Buenos Aires compartió la Zona junto a Córdoba, Catamarca y Metropolitana y con un triunfo, jugó por el Quinto al Octavo puesto donde sumaron todos festejos.

El equipo bonaerense que había realizado algunas jornadas de concentración en Las Flores, venció a Catamarca, Corrientes y Misiones logrando un meritorio 5° puesto.

Finalizada la competencia en Apóstoles, Graciela Paternó quien fue capitana del equipo de Buenos Aires, fue convocada para integrar la Selección Argentina de newcom.