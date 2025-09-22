Vóley: Estudiantes clasificó a la Copa Argentina | Infoeme
Lunes 22 de Septiembre 2025 - 20:08hs
13°
Lunes 22 de Septiembre 2025 - 20:08hs
Olavarría
13°
Infoeme
 |  deportes
 |  Vóley
 - 22 de Septiembre de 2025 | 19:21

Vóley: Estudiantes clasificó a la Copa Argentina

En el transcurso del pasado fin de semana, la Liga Provincial Bonaerense tuvo una nueva fecha para la categoría Sub12 en Estudiantes y uno de los representantes locales logró la clasificación a la Copa Argentina.

En el Minigimnasio del Club Estudiantes en el Parque Carlos Guerrero tuvo lugar una nueva fecha de la Li.Pro.Bo. Sub12 y fue con la participación de ocho equipos y clasificación para Estudiantes a la máxima cita nacional.

 

La que competencia inicialmente se iba a disputar en Bahía Blanca, tuvo lugar en Olavarría con la presencia de dos equipos de Estudiantes, Hinojo, Racing, Deportivo Sarmiento, Olimpo, Pueblo Nuevo y la Escuela Municipal de Benito Juárez y la disputa de cinco partidos asegurados para cada equipo.

 

En lo que respecta a resultados, Estudiantes A se consagró subcampeón y logró la clasificación a la Copa Argentina, que se disputará en Chapadmalal del 2 al 6 de noviembre. En una final apasionante, cayó por 2 a 1 ante Olimpo con parciales de 25/17, 17/25 y 13/15.

 

Más temprano, en Semifinales, el "Bata" había superado a Pueblo Nuevo con un sólido 2-0, asegurando la clasificación a nivel nacional.

 

Fuente: Prensa CAE

 

