Chingotto festejó en el Castello de Düsseldorf, Torre no

Volvió el circuito de Premier Pádel y en su primera vez en Alemania, Federico Chingotto tuvo el mejor estreno. Agustín Torre debutó con rápida derrota.

Foto: Premier Pádel

Por primera vez en la historia, el Qatar Airways Premier Pádel Tour llegó a Alemania y en el inicio del cuadro principal, fue con la presencia de los dos deportistas olavarrienses y el festejo para uno.

 

El mejor pádel del mundo inició con el primero de los tres torneos consecutivos y en el Castello de Düsseldorf, hubo triunfo para Federico Chingotto y Alejandro Galán y derrota para Agustín Torre y Álvaro Cepero.

 

En una de las canchas auxiliares, Chingotto y Galán derrotaron a Antonio Fernández y Pablo García Rodrigó por 6/1 y 6/3 en 1:04 minutos de juego.

 

Previamente, Agustín Torre y Álvaro Cepero en su regreso como equipo, cayeron ante Juan Tello y Pablo Cardona por 6/3 y 6/4 en 1:12.

 

En la llave de Octavos de Final, la “Chingalán” enfrentará a los portugueses Miguel y Nino Deus que derrotaron en el inicio del cuadro principal a Guillerm Figuerola Santiago y Agustín Reca, jugadores invitados por la organización.

 

