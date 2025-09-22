A pesar de la suspensión, las promos coparon el parque mitre y festejaron el Día del Estudiante

A pesar de la suspensión de la Fiesta de la Primavera por las precipitaciones registradas en la jornada del sábado, este domingo por la tarde las “promos” festejaron el Día del Estudiante en el Parque Mitre.

Desde el inicio de la tarde fue incesante el arribo de adolescentes al sector delimitado entre las calles Belgrano y San Martín, un punto que con los años se ha convertido en el lugar de encuentro para estudiantes que transitan el último año de su formación secundaria.

Desde el Municipio se desplegó un dispositivo preventivo que incluyó el trabajo articulado de distintas áreas, con el objetivo de permitir que los festejos se desarrollen de manera segura.

Tal es así que se contó en el lugar con personal de las Subsecretarías de Protección Ciudadana y Atención Primaria de la Salud. Además, se contó con el complemento de agentes de la policía Bonaerense en cumplimiento de horas adicionales para el Municipio, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, UTOI y GAD.

Además de la presencia preventiva en el lugar, vale mencionar que también se llevó a cabo un dispositivo vial que incluyó no solo cortes en la circulación en el mencionado sector del Parque Mitre, sino también el acompañamiento a estudiantes de las escuelas de Educación Técnica 1, Técnica 2 y Agropecuaria, quienes llevaron a cabo una caravana que se inició frente a la ex Escuela Industrial.

Desde la Subsecretaría de Protección Ciudadana se expresó que, pese al registro de algunos desmanes e incidentes menores, los festejos transcurrieron con normalidad.