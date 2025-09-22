Turismo Pista: Benito ganó y Spinella y Pezzucchi hicieron podio

En el Autódromo “Parque de la Velocidad” de San Jorge tuvo lugar la 8° fecha de la temporada 2025 del Turismo Pista y fue con buenas actuaciones para los representantes locales.

En la Clase Uno, Nicolás Benito tuvo un gran fin de semana. Partió en la Final desde la mejor colocación y no perdió el puesto para volver a consagrarse ganador y quedar muy cerca de consagrarse campeón.

Además, en la división menor, Nicolás Rojas fue cuarto tras avanzar varias posiciones y Michael Boccagni, 14°.

Valentino Spinella también destacó en Santa Fe y fue segundo en la Clase Dos. Gabriel Melián no pudo terminar los giros.

Por último, Nicolás Pezzuchi en su debut en la Clase Tres, quedó en el tercer puesto. El olavarriense logró avanzar seis posiciones y vio la bandera a cuadros en cuarto lugar, pero una sanción al tercero de la carrera por un sobrepaso indebido, terminó cambiando el resultado.

La novena y penúltima fecha del campeonato 2025 del Turismo Pista se desarrollará del 17 al 19 de octubre en el Autódromo de Toay, La Pampa.