Pasó otro “finde” con cargada presencia local en la Liga Pre-Federal

La tercera categoría del básquet argentino sigue adelante con su programación en todo el territorio nacional y los deportistas de Olavarría dijeron presentes en muchos escenarios.

Una docena de representantes locales completaron su presencia en las diferentes competencias que otorgan clasificación a la Liga Federal 2026.

En la Liga Pre-Federal que organiza la Federación Bonaerense de Básquet hubo derrotas para los basquetbolistas que llegaron a Olavarría a representar a otras instituciones y festejos para los otros.

En el Maxigimnasio, donde Estudiantes ganó por la mínima ante Independiente, estuvieron Ariel Weisbeck, Gastón Di Salvo y Matías Beltramella en el equipo de Tandil y en el Parque Olavarría, Racing doblegó a Sarmiento donde estuvo Martín Delgado.

Weisbeck sumó 33:44 minutos con 11 puntos, 3 rebotes 3 asistencias y 1 recupero; Di Salvo terminó el partido con 6 puntos, 1 rebote, 1asistencia y 1 recupero en 27:07 minutos y Beltramella no ingresó en el “Rojinegro” y Delgado, en el equipo de Coronel Suárez, completó 38:39 minutos con 9 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias, 1 recupero y 1 tapa.

La 6° fecha en la Región Sur también tuvo triunfo de Unión y Progreso ante Huracán por 79 a 72 en el Gigante de Villa Italia donde, nuevamente, Sebastián Dupin e Iván Leal fueron determinantes. Dupin sumó 20 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias y 5 tapas en 35:37 y Leal, 12 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias y 1 recupero en 35:03.

Por último, Kimberley se impuso 87 a 75 a Alumni en el “Valentín Pérez” de Mar del Plata. Simón Silber jugó 32:04 minutos con 10 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias.

Además, en la Zona Norte, jugaron en los diferentes grupos y sólo ganó Atenas, mientras que se registraron derrotas para Banco Provincia y Barrio Alegre.

Por la Zona D, el “Griego” venció 76 a 69 a La Emilia como visitante y el MVP de la noche del viernes fue Santiago Aman con 32 puntos en 38:09 minutos. Ignacio Aman sumó 29:02 minutos con 5 puntos.

Dentro del mismo grupo, Banco Provincia cayó 108 a 69 ante Regatas en San Nicolás, pero no estuvieron ni Francisco Méndez ni Eugenio Bajamón y por la Zona A, Barrio Alegre no sale de perdedor. Perdió 94 a 50 ante Los Andes y Thiago Ciappina completó 13:39 minutos con 1 punto.

En la Liga Provincial de Entre Ríos, Santa Rosa sumó un nuevo festejo en la noche del domingo. Venció 86 a 60 a La Armonía con 12 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia y 1 recupero de Mauricio Pane en 25:38.

Por último, Sportivo Independiente sumó su segundo triunfo en igual cantidad de presentaciones en el primer fin de semana de la competencia en La Pampa. Venció a Argentino de Trenque Lauquen por 74 a 56 y Nicolás Giménez sumó 32:28 minutos con 6 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias, 1 recupero y 1 tapa.