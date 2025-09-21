Liga Profesional: fecha sin triunfos para los equipos con locales

La máxima categoría del fútbol argentino juega la 9° fecha y entre viernes y domingo, completaron las actuaciones los equipos con futbolistas de Olavarría.

En la noche del viernes, San Martín sumó su cuarta derrota del Torneo Clausura al caer en San Juan ante Vélez Sarsfield por 2 a 1. Santiago Salle fue titular y salió a los 65´ en el equipo que sigue complicado con el descenso.

Además, Independiente Rivadavia empató 2 a 2 ante Unión en Santa Fe y hace tres partidos que no gana. Mauricio Cardillo ingresó a los 69´ en la “Lepra” mendocina que también tuvo a Juan Ignacio Barbieri como uno de los suplentes que no ingresó.

Aldosivi, en un duelo que inició en la noche del sábado y se completó en la mañana del domingo, no pudo ante Tigre que se impuso 2 a 0. Lucio Falasco fue suplente en el “Tiburón” que aún no ganó.

Por último y cerrando el fin de semana de inicio de la primavera, Boca Juniors igualó 2 a 2 ante Central Córdoba en “La Bombonera” a pesar de ir en ventaja y desperdició la chance de llegar a líder. Lucas Janson fue suplente en el “Xeneize”.