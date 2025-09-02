Dieron a conocer a los ganadores de la Feria Regional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología | Infoeme
Martes 02 de Septiembre 2025 - 21:57hs
Olavarría
Infoeme
 |  comunidad
 - 2 de Septiembre de 2025 | 19:37

Dieron a conocer a los ganadores de la Feria Regional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología

La jornada contó con la participación de más de 340 estudiantes y 65 docentes evaluadores de los distritos de Azul, Bolìvar, Olavarría y Tapalqué. Se presentaron un total de 159 proyectos. También se entregaron menciones especiales.

El pasado jueves 28 de agosto se realizó en el Centro de Exposiciones de Olavarría la Instancia Regional de la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires, que contó con la participación de más de 340 estudiantes y 65 docentes evaluadores de los distritos de Azul, Bolìvar, Olavarría y Tapalqué.

En total, se presentaron 159 proyectos enmarcados en diversas áreas del conocimiento: Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Derecho y Ciudadanía, Ingeniería y Tecnología, Educación Tecnológica, Emprendedurismo, Arte, Matemática y Prácticas del Lenguaje.

 

 

Dichas propuestas reflejaron el talento, la creatividad y la construcción colectiva de saberes de estudiantes y docentes de todos los niveles y modalidades educativas: Inicial, Primaria, Secundaria y Superior, además de Educación Especial, Técnica Profesional, Jóvenes y Adultos, Artística y Ambiental, entre otras.

La exitosa feria educativa concentró la presencia de Cooperadoras Escolares de la Escuela Primaria N°65, la Escuela Secundaria N°13 y la Escuela de Educación Agraria N°1 y el desarrollo de talleres temáticos y abiertos a cargo del Polo Educativo y Recreativo “La Máxima”; las Facultades de Ciencias Sociales e Ingeniería, la Dirección de Tecnología Educativa, la Dirección de Educación Sexual Integral.

Durante el acto de cierre del acto se seleccionaron los proyectos ganadores que representarán a la Región 25 en la instancia Provincial que se realizará en la ciudad de Mar de Ajó los días 16, 17 y 18 de septiembre:

-“Visualizando el derecho a la ESI a través de la fotografía estereoscópica”. Escuela de Bellas Artes de Azul.

-“Ecocasitas: Aventura de barro y sol”. Jardín de Infantes Municipal Belén de Olavarría.

-“Construimos puentes: convivencia y diálogo a través del arte y la tecnología” . Escuela de Educación Especial Nº 501 "Mariano Moreno" de Tapalqué.

-“Moscas al vuelo: aromas que repelen”. Escuela Primaria N°13 Ernestina Darhampe de Malere de Azul.

-“Estación meteorológica La Moderna”. EES N°20 extensión 1 paraje La Moderna de Olavarría.

-“¿Te ubicas?”. EP Nº 22 Hipólito Yrigoyen de Bolívar.

-“Salamone accesible”. EEST N°1 Cnel. Pedro Burgos de Azul.

-Educación Ambiental Integral: Aplicación en: “Inflador Solar para Bicicletas y Motos”. EEST Nº1 de Tapalqué.

-“Fresa CNC”. EEST N°2 "Luciano Fortabat" de Olavarría.

-“Triatlón robótico y Fútbol Robótico”. Club de Ciencias “Problem Breakers” de Azul. 

Además, se entregaron las menciones especiales a los siguientes proyectos:

-“Los Puentes de Olavarría". Identidad de nuestra ciudad. Jardín de Infantes Nuestra Señora del Rosario de Olavarría.

-“Niños Escultores”. Instituto Hellen Keller de Olavarría.

-“Descomponiendo problemas”. Escuela Secundaria Técnica N°2 de Azul.

-“Código mascota, un QR para volver”. Escuela Primaria N°2 de Olavarría.

-“Cibernautas”. Escuela Primaria N°1 de Azul.

-“Quijote…ando”. Jardín de Infantes “Inmaculada Concepción” de Azul.

-“La Laguna San Luis en el partido de Bolívar: un trayecto histórico de tensiones y transformaciones”. Colegio Cervantes de Bolívar.

