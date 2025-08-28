Wesner y Sileoni recorrieron la Feria Regional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología

El intendente Maximiliano Wesner y el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos, Alberto Sileoni, participaron en la mañana de este jueves de la Feria Regional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología – Región 25, que se realiza en instalaciones del Centro de Exposiciones Municipal de Olavarría.

El encuentro que tiene como sede a nuestra ciudad cuenta una participación de más de 340 estudiantes y 65 docentes evaluadores de los distritos de Azul, Bolívar, Olavarría y Tapalqué.

En esta instancia regional de la Feria se presentaron un total 159 proyectos que reflejan el talento y la creatividad de estudiantes y docentes de todos los niveles y modalidades educativas: Inicial, Primaria, Secundaria y Superior, además de Educación Especial, Técnica Profesional, Jóvenes y Adultos, Artística y Ambiental, entre otras.

Las propuestas abarcan un amplio abanico de áreas del conocimiento, tales como Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Derecho y Ciudadanía, Ingeniería y Tecnología, Educación Tecnológica, Emprendedurismo, Arte, Matemática y Prácticas del Lenguaje, consolidando a la Feria como un espacio de encuentro, innovación y construcción colectiva de saberes.

Wesner y Sileoni, junto a autoridades educativas, encabezaron el acto de apertura de la feria, y en la oportunidad resaltaron el invalorable trabajo que se realiza desde las distintas instituciones educativas.

“Para nosotros es una obligación en estos tiempos que corren potenciar nuestra educación, cuidarla y protegerla por sobre todas las cosas. Es gratificante ver tanto trabajo, ver la voluntad manifiesta de acompañar a los pibes. Es gratificante encontrarme con docentes, directivos de tantos establecimientos y me refiero puntualmente a los de Olavarría, aunque nos vemos bastante seguido por suerte porque planificamos y trabajamos juntos”, dijo Wesner.

Por su parte, el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos, Alberto Sileoni expresó: “Nuestro gobernador dice que lo que mejor que tiene el sistema educativo es su gente. El año pasado fueron 185.000 chicos y chicas que participaron y este año como decía recién Gisela (Croce) en un 20% más, 216.000 chicos en todo el sistema educativo bonaerense, 12.000 proyectos, 17.200 docentes como los que están acá que han trabajado, evaluadores. Hay mucho trabajo, hay mucho empeño, hay mucha pasión. Trabajan niños del nivel inicial, del nivel primario, muchachos y muchachas de secundario, escuelas técnicas”.

Tras las palabras de apertura Wesner y Sileoni, recorrieron los diferentes stands, dialogaron con estudiantes y docentes para conocer cada proyecto gestado y trabajado a lo largo del año en cada institución.

Estuvieron presentes además la Jefa de Gabinete Mercedes Landívar, la Jefa Regional de Educación de Gestión Estatal, Marta Casanella, la Jefa Regional de Educación de Gestión Privada. Romina Altafini, el Distrital Julio Benítez, el presidente del Consejo Escolar Ariel Rodríguez y la coordinadora Regional de Actividades Científicas, Tecnológicas y Educativas Gisela Croce.