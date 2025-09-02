Detienen a un joven por el femicidio de Claudia Scrazzolo en Tristán Suárez

La Policía bonaerense detuvo este martes a, de 19 años, acusado del femicidio de, de 38, ocurrido el pasado 27 de agosto en el barrio Santa Marta de la localidad de(Ezeiza), según informaron fuentes oficiales.

El día del crimen, familiares de la víctima alertaron al 911 al encontrar manchas de sangre y barro en la vivienda. Al arribar, oficiales de la comisaría 2° de Ezeiza encontraron a Scrazzolo sin vida en el patio trasero, con múltiples heridas de arma blanca. Su cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Lomas de Zamora, donde la autopsia confirmó las lesiones y la causa de muerte.

Contradicciones

Durante la investigación surgieron declaraciones contradictorias de la hija de la víctima, de 15 años y de su pareja, Fernando Ruíz Díaz, de 24. La revisión de cámaras de seguridad permitió reconstruir movimientos clave: un Peugeot 208 negro y un Fiat Cronos oscuro, del que se supo que era un Uber, llegaron a la casa durante la madrugada, y del último vehículo descendió un hombre que abandonó la vivienda minutos después.

Asimismo, se determinó que la menor manipuló el celular de la víctima para enviar mensajes justificando su ausencia en el trabajo. “No voy a ir a trabajar por problemas de salud”, escribió a autoridades del Centro de Operaciones Municipales de Ezeiza.

En Lanús

Tras solicitar información a Uber sobre la geolocalización del Fiat Cronos, los investigadores identificaron una vivienda en Itapirú 1451, Valentín Alsina (Lanús). Allí, oficiales de la DDI Ezeiza y de la comisaría 2ª interceptaron a Rodríguez al salir de la casa, vestido con la misma campera que habría usado el día del crimen, y lo detuvieron de inmediato.

La Fiscalía 3 Descentralizada de Ezeiza notificó a Rodríguez de la formación de causa por “homicidio de una mujer cometido por un hombre mediando violencia de género (femicidio)”, un delito que prevé prisión perpetua.

En el allanamiento, los policías incautaron ropa con manchas de barro y una mochila ensangrentada, que serán sometidas a peritajes. Hasta el momento, no se ha determinado el móvil del crimen, y la investigación continúa para reunir más declaraciones y pruebas de laboratorio que podrían complicar aún más al detenido. (DIB)