 - 2 de Septiembre de 2025 | 21:09

Privados de la libertad repararon mobiliario escolar en la Unidad 2 de Sierra Chica

En el marco del convenio de colaboración entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia y la Municipalidad de Olavarría, y continuando con las políticas de reinserción que impulsa el Servicio Penitenciario Bonaerense, en el sector de talleres de carpintería y herrería que funcionan en la Unidad 2 Sierra Chica, personas privadas de la libertad finalizaron una nueva entrega de mobiliarios para escuelas secundarias de la ciudad de Olavarría.

Los internos culminaron la reparación de 72 sillas y 16 mesas, a través del nexo articulador que distribuye el trabajo en las Unidades, el Polo Industrial Sierra Chica, a cargo de Sebastián Martín.

En esta ocasión, cinco internos con conocimientos adquiridos mediante la formación técnica llevaron adelante las tareas en los sectores de carpintería y herrería reacondicionando el mobiliario.

 

 

Los privados de la libertad trabajaron bajo la coordinación del jefe de Talleres, Luis Ilardi, de Sebastián Sguaza, y del suboficial encargado, Matías Velázquez.

Los directivos de la Unidad 2, encabezada por José Luis Ledesma, valoraron el impacto positivo de estas actividades tratamentales en los privados de la libertad, como así también el compromiso de los agentes que capacitaron, supervisaron y finalizaron de manera correcta la tarea.

Cabe mencionar que tareas de esta índole refuerzan la responsabilidad y el trabajo colectivo que resultan fundamentales en el camino hacia la reinserción social.

Fuente: SPB.

