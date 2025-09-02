Bomberos tuvo 110 intervenciones en la ciudad durante el mes de agosto | Infoeme
 - 2 de Septiembre de 2025 | 21:09

Bomberos tuvo 110 intervenciones en la ciudad durante el mes de agosto

Los servicios operativos incluyeron incendios, rescates, capacitaciones, guardias y presencia institucional. Se registraron 20 incendios en viviendas, automóviles, pastizales y comercios.

Archivo Infoeme

Desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de Olavarría se informó que durante el mes de agosto, el Cuerpo Activo registró un total de 110 servicios en la ciudad y las localidades.

Dichas acciones incluyeron incendios, rescates, capacitaciones, guardias y presencia institucional.

Los servicios operativos tuvieron lugar en distintos puntos de la ciudad y las localidades de la jurisdicción, bajo la coordinación de oficiales y suboficiales del Cuartel Central y los destacamentos.

El detalle de las intervenciones es el siguiente:

  • 20 incendios en viviendas, automóviles, pastizales y comercios.
  • 4 rescates de personas, brindando asistencia en situaciones de riesgo.
  • 2 rescates de animales, garantizando seguridad en domicilios y espacios públicos.
  • 3 instancias de capacitación, tanto en el cuartel como en encuentros regionales.
  • 40 guardias operativas cubiertas en el Cuartel Central y destacamentos.
  • 15 participaciones en eventos y actividades comunitarias, entre ellas actos patrios, delegaciones y festejos locales.
  • Tareas varias de asistencia, prevención y mantenimiento del cuartel. 

"Con estas intervenciones, el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Olavarría reafirma su vocación de servicio y compromiso con la comunidad, consolidando su presencia en la prevención, asistencia y formación permanente", indicaron.

