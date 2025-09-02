Bomberos tuvo 110 intervenciones en la ciudad durante el mes de agosto

Desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de Olavarría se informó que durante el mes de agosto, el Cuerpo Activo registró un total de 110 servicios en la ciudad y las localidades.
Dichas acciones incluyeron incendios, rescates, capacitaciones, guardias y presencia institucional.
Los servicios operativos tuvieron lugar en distintos puntos de la ciudad y las localidades de la jurisdicción, bajo la coordinación de oficiales y suboficiales del Cuartel Central y los destacamentos.
El detalle de las intervenciones es el siguiente:
- 20 incendios en viviendas, automóviles, pastizales y comercios.
- 4 rescates de personas, brindando asistencia en situaciones de riesgo.
- 2 rescates de animales, garantizando seguridad en domicilios y espacios públicos.
- 3 instancias de capacitación, tanto en el cuartel como en encuentros regionales.
- 40 guardias operativas cubiertas en el Cuartel Central y destacamentos.
- 15 participaciones en eventos y actividades comunitarias, entre ellas actos patrios, delegaciones y festejos locales.
- Tareas varias de asistencia, prevención y mantenimiento del cuartel.
"Con estas intervenciones, el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Olavarría reafirma su vocación de servicio y compromiso con la comunidad, consolidando su presencia en la prevención, asistencia y formación permanente", indicaron.