Ya se puede visitar la muestra “¡Ponéle Primera a la Seguridad Vial!” en el Museo Emiliozzi | Infoeme
Martes 02 de Septiembre 2025 - 18:03hs
16°
Martes 02 de Septiembre 2025 - 18:03hs
Olavarría
16°
Infoeme
 |  comunidad
 - 2 de Septiembre de 2025 | 17:03

Ya se puede visitar la muestra “¡Ponéle Primera a la Seguridad Vial!” en el Museo Emiliozzi

Se encuentra en exposición hasta el mes de octubre. Se convoca a participar de talleres y visitas guiadas.

El Municipio de Olavarría informa que hasta el mes de octubre se encuentra abierta al público la exposición “Ponéle Primera a la Seguridad Vial” en el Museo Hermanos Emiliozzi.

Esta propuesta nace del trabajo conjunto entre las áreas municipales de Cultura, Protección Ciudadana, Control Urbano, Licencias de Conducir y Patrimonio Cultural, con el objetivo de fortalecer la educación vial como una política pública de prevención y concientización.

La campaña se fundamenta en un diagnóstico realizado desde la gestión municipal donde se detectó la necesidad de reforzar el conocimiento y la práctica de las normas viales, especialmente en las primeras etapas de la vida.

La muestra está dirigida a niños y niñas en edad escolar y público general. Aquellas personas interesadas en realizar talleres o visitas guiadas pueden comunicarse al mail museohnosemiliozzi@olavarria.gov.ar o al teléfono: 2284 429093.

Talleres de Seguridad Vial

 

En el marco de la exposición “Ponéle Primera a la Seguridad Vial”, se realizarán talleres interactivos orientados a distintos públicos con el fin de promover hábitos de circulación responsables, solidarios y seguros.

Dichos encuentros proponen: conocer y reflexionar sobre las normas de tránsito, identificar señales viales y su significado, promover el uso correcto de casco, cinturón y elementos de seguridad, actividades lúdicas para niños y niñas y espacios de diálogo para jóvenes y adultos.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME