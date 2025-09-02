Por dónde pasará el Quirófano Veterinario Móvil en septiembre

La dirección de Bromatología dio a conocer el cronograma del Quirófano Veterinario Móvil para septiembre, en el marco de la campaña municipal “Querer es Cuidar”, impulsada con el objetivo de promover el cuidado responsable de animales de compañía.

Este vehículo sanitario brinda de manera gratuita el servicio de esterilizaciones quirúrgicas caninas y felinas en todo el Partido de Olavarría con turnos previamente acordados, para un mejor funcionamiento y organización del servicio. El horario de atención es de 8:30 a 12, de lunes a viernes, excepto feriados.

Para sacar turnos los interesados deben previamente por llamada o mensaje de WhatsApp al 15-666400.

Cronograma septiembre

Miércoles 3/09 – Sierras Bayas, Cuartel de Bomberos – Destacamento 2 (Monseñor Cáneva Nº 1416)

Miércoles 10 y Jueves 11/09 – Luján, SUM de la Sociedad de Fomento Amoroso (A. Barros Nº 3950)

Viernes 12/09 – Recalde, Delegación Municipal

Lunes 15/09 – Espigas, Delegación Municipal

Miércoles 17/09 – Loma Negra, Club Independiente VAF (Inmigrantes s/n)

Jueves 18/09 – Independencia, Centro de día Nº 4 (Tacuarí Nº 1643)

Viernes 19/09 – Hinojo, Centro Cultural Hinojo (ex Sociedad Italiana)

Lunes 22/09 Villa Mailín – CAPS N°22 (Balcarce y Mendoza)

Miércoles 24 y Jueves 25/09 – CECO I, Sociedad de Fomento José de San Martín (Rossi e Islas Malvinas)

Lunes 29/09 – Sierra Chica, Círculo de Suboficiales y Guardias (Av. Centenario Nº 1380)

La castración es una cirugía que impide la reproducción en perros y gatos, tanto en machos como en hembras, además de prevenir enfermedades y promover una mejor calidad de vida.

En hembras, evita la aparición de tumores y quistes ováricos, pseudopreñez y pseudolactancia. Además, previene enfermedades del útero y de transmisión sexual, evita fugas de hembras en celo y peleas entre machos, y previene ciertos problemas de comportamiento y el rociado de orina en gatos. En machos, evita tumores testiculares y previene patologías prostáticas, además de enfermedades de transmisión sexual.

Requisitos para castrar a tu mascota

- Tu mascota debe estar acompañada por un mayor de 18 años, que debe disponer de toda la mañana para permanecer hasta que finalice el procedimiento.

- El día en que se realiza la cirugía, tu mascota debe estar en ayunas (12 horas de ayuno de alimentos y 1 hora previa sin líquidos).

- Tu mascota debe tener collar o pretal y correa si es un perro. Si tenés un gato, traelo en una transportadora o bolso ventilado.

- No te olvides de traer una manta para abrigarla luego de la cirugía.

Querer es cuidar

La campaña adopta la metodología de concientizar a la comunidad de la importancia de cumplir con los cuidados básicos para que nuestros animales transiten su vida en condiciones dignas y convivan en sociedad de manera pacífica y ordenada.

La iniciativa es abordada a partir de distintos ejes que contemplan la vacunación, la esterilización, la adopción, las condiciones de vivienda y de recreación del animal. Pero también con el énfasis puesto en que la comunidad conozca los servicios que ofrece el Municipio de Olavarría y que permiten el acceso gratuito a consultas veterinarias, vacunación y esterilización.