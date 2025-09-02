Disciplinas culturales: Olavarría avanza a la etapa provincial de los Juegos Bonaerenses | Infoeme
Martes 02 de Septiembre 2025 - 21:59hs
Martes 02 de Septiembre 2025 - 21:59hs
Olavarría
Infoeme
 |  comunidad
 - 2 de Septiembre de 2025 | 21:15

Disciplinas culturales: Olavarría avanza a la etapa provincial de los Juegos Bonaerenses

Días atrás se llevó a cabo la instancia regional en la ciudad de Bolívar. Durante la larga jornada hubo artistas, músicos, pintores y una diversidad de competidores jóvenes y adultos en las disciplinas danza, teatro, música, narración, circo, entre otras.

El Municipio de Olavarría informa que el último viernes 29 de agosto, en la ciudad de Bolívar, se realizó la instancia regional de los Juegos Bonaerenses 2025 en disciplinas culturales.

La actividad se realizó en diferentes espacios de la ciudad y contó con presencia de olavarrienses, tanto en participantes como de jurados.

Los ganadores de esta etapa y que pasaron directamente a la etapa provincial que se llevará adelante en la ciudad de Mar del Plata son: Zareck Adel Ciros (Arte Circense), Marcelo Uranga (Cuento Adultos Mayores), Cielo García (Poesía Sub18), Franco Tévez y Alma López Sochi (Teatro Juvenil), Camila Lucero Scorza (Pintura Sub15), María Delia Barbato (Pintura Adultos Mayores).

Durante la larga jornada hubo artistas, músicos, pintores y una diversidad de competidores jóvenes y adultos en las disciplinas danza, teatro, stand up, música, narración, pintura, fotografía, circo, entre otras.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME