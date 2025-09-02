Ramallo: condenan a prisión perpetua a Sebastián Jesús Walter por el crimen de Jorgelina Fernández

, autor penalmente responsable del asesinato de, la joven de Ramallo cuyo cuerpo fue hallado en abril de 2013 en la costanera alta cerca del Santuario de San Nicolás. Walter fue encontrado culpable del delito de

Según recuerda El Norte de San Nicolás, Fernández, de 26 años, fue asesinada a golpes. Walter, que había sido su pareja, había sido denunciado por la propia víctima por abuso sexual dos meses antes de que este la asesinara. Tras el crimen, el hombre huyó a Perú y durante el viaje conoció a “Dulce” Centeno Taipe, una mujer trans de nacionalidad peruana a quien estranguló. Confesó el crimen, fue detenido y condenado en ese país donde agotó una pena a diez años. Cuando regresó a Argentina fue capturado y alojado en la UP3, donde permaneció en el Pabellón N°7 a la espera del juicio.

La parte acusadora, a cargo del fiscal Jorge Leveratto, había pedido la pena máxima para el imputado por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber sido realizado en contexto de violencia de género. En su teoría del caso, reconstruyó el hecho, basándose en los dichos de testigos, describiendo que entre las 3 y 3.45 de la mañana del 3 de abril de 2013 Walter se encontró con la joven, caminaron varias cuadras, discutió con ella recriminándole que lo hubiese denunciado por abuso sexual. Aseguró que al llegar a la zona de la costanera alta (ex Parque Presidente Perón) la golpeó hasta matarla y luego huyó. Explicó que la joven se encontraba en situación de extrema vulnerabilidad, que tomaba medicación psiquiátrica y que había una curatela iniciada para protegerla.

Entre los elementos de prueba, el fiscal se apoyó en el relato de testigos que los vieron juntos momentos previos a la muerte de la víctima y, entre otros indicios, fue clave una campera que tenía en sus bolsillos las estampitas que la joven entregaba a cambio de dinero. (DIB)