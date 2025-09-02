Provincia Compras lanza cuatro jornadas con descuentos y 18 cuotas sin interés | Infoeme
Martes 02 de Septiembre 2025 - 18:03hs
16°
Martes 02 de Septiembre 2025 - 18:03hs
Olavarría
16°
Infoeme
 |  provinciales
 | 
 - 2 de Septiembre de 2025 | 13:43

Provincia Compras lanza cuatro jornadas con descuentos y 18 cuotas sin interés

La banca pública bonaerense ofrece una promoción imperdible en su plataforma de ventas online: del 2 al 5 de septiembre se pueden comprar productos seleccionados de toda la tienda con descuento y hasta 18 cuotas sin interés.

En el marco del 203º aniversario de Banco Provincia, que se celebra el 6 de septiembre, Provincia Compras ofrece una oportunidad ideal para quienes buscan renovar electrodomésticos, equipar el hogar o hacer un regalo especial: descuentos especiales y hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados de toda la tienda.

Provincia Compras se destaca por su proceso de compra ágil y seguro. Las personas usuarias pueden navegar por una amplia variedad de categorías, comparar precios y acceder a ofertas exclusivas que se actualizan periódicamente.

Desde su lanzamiento en marzo de 2023, la plataforma se consolidó como una de las más elegidas del país en el rubro e-commerce, con más de 2,5 millones de ventas y 600 mil personas usuarias registradas. Las categorías más populares son Tecnología y Electro.

¿Cómo comprar en Provincia Compras?

Para acceder a las promociones, es necesario ser cliente/a de Banco Provincia y contar con una tarjeta de crédito Visa o MasterCard emitida por la entidad. Quienes aún no la tengan pueden solicitarla desde el mismo portal, completando un formulario de presolicitud.

También es necesario crear una cuenta de usuario/a en el sitio, con una contraseña personal secreta, confidencial e intransferible.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME