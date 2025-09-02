Gabriel Raimondi no es más el DT de América de Cali

El DT olavarriense completó su primera experiencia en un equipo de Primera División tras ser echado de su cargo por la Comisión Directiva el elenco colombiano.

Raimondi, que había arreglado condiciones en julio de este año, fue despedido por los malos resultados en la Liga Betplay, la máxima categoría del fútbol de Colombia.

El ciclo del olavarriense había iniciado de la mejor forma con la clasificación en la Copa Sudamericana, pero la eliminación en manos de Fluminense y una seguidilla de derrotas en la competencia local definieron la salida.

“América de Cali informa a su afición, medios de comunicación y opinión pública en general que, tras una decisión tomada de mutuo acuerdo, Gabriel Raimondi finalizó su vínculo como director técnico de nuestro equipo profesional. Agradecemos al profesor Raimondi y a su cuerpo técnico por el compromiso y la disposición en su etapa en la institución. Les deseamos éxitos en sus futuros retos profesionales”, expresó la entidad en un comunicado.