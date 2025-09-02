Duilio Botella y los olavarrienses del Cuerpo Técnico, en Santamarina

Duilio Botella fue confirmado como nuevo director técnico de Santamarina de Tandil y seguirá con la compañía de los profesionales olavarrienses.

El equipo de Tandil, que cuenta con Quimey Marín en pleno proceso de recuperación, jugará dos partidos más en la Zona A de la Reválida y marcha octavo con 7 puntos.

Botella ya dirigió su primera práctica, en las instalaciones de Arroyo Blanco, en donde tuvo su primer contacto con el plantel. Nicolás Serantes será el Ayudante de Campo y Matías González el Preparador Físico.