 - 2 de Septiembre de 2025 | 19:40

Duilio Botella y los olavarrienses del Cuerpo Técnico, en Santamarina

En la mañana de este martes y de cara a la definición del Torneo Federal A, Duilio Botella asumió como DT de Santamarina. El reconocido entrenador estará acompañado por los olavarrienses Nicolás Serantes y Matías González.

Foto: Prensa Santamarina

Duilio Botella fue confirmado como nuevo director técnico de Santamarina de Tandil y seguirá con la compañía de los profesionales olavarrienses.

 

El equipo de Tandil, que cuenta con Quimey Marín en pleno proceso de recuperación, jugará dos partidos más en la Zona A de la Reválida y marcha octavo con 7 puntos.

 

Botella ya dirigió su primera práctica, en las instalaciones de Arroyo Blanco, en donde tuvo su primer contacto con el plantel. Nicolás Serantes será el Ayudante de Campo y Matías González el Preparador Físico.

 

