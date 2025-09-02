Espigas tiene nuevo presidente: "Poroto" Herrera fue elegido en Asamblea

Ernesto Daniel Herrera se transformó el pasado sábado en el nuevo presidente del Club Espigas tras la realización de la Asamblea Anual Ordinaria.

“Poroto” Herrera, colaborador incansable de la entidad chacarera y DT del equipo en su regreso a la Primera División del Fútbol de Olavarría es el nuevo presidente de la entidad y reemplazará a Ernesto Giménez.

El pasado fin de semana y haciendo valer los estatutos vigentes, Espigas renovó a su Comisión Directiva y despidió a Ernesto Giménez quien estuvo en el cargo desde 2019.

Herrera estará acompañado por Pablo De los Santos como Vicepresidente; Norma Sarrasqueta como Secretaría y Guillermo Zampini como Tesorero, entre los puestos más salientes.

La nueva Comisión Directiva:

Presidente

Ernesto Daniel Herrera

Vicepresidente

Pablo De los Santos

Secretaría

Norma Sarrasqueta

Tesorería

Guillermo Zampini

Vocales

Patricio Yunger, Miguel Mónaco, Nancy Suárez

Vocales Suplentes

Ángeles Algañaraz, Emilio Fernández, Mirta Ramírez

Revisores de Cuentas

Titular: María Celeste Zimmermann

Suplente: Eliana Carolina Mónaco