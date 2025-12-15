Villamayor se despidió del Turismo 4000 Argentino con título

En el autódromo Roberto Mouras de La Plata, concluyó el Campeonato del Turismo 4000 Argentino con consagración para el olavarriense Nicolás Villamayor.

El piloto olavarriense largó desde el primer puesto, pero cedió algunas posiciones en los primeros giros.

A consciencia de que ver la bandera a cuadros implicaba la consagración, Villamayor completó los giros con precaución hasta que sobre el final de la carrera, volvió a liderar y quedarse con todos los lauros, ganar la carrera y el campeonato.

Pensando en el 2026, Nicolás Villamayor dará un nuevo paso en su trayectoria y pasará a competir en el TC Mouras.