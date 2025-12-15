Zona Palos de Colores: robaron 5 mil dólares y electrodomésticos en una casa mientras el dueño no estaba | Infoeme
Zona Palos de Colores: robaron 5 mil dólares y electrodomésticos en una casa mientras el dueño no estaba

Ocurrió el sábado cuando la víctima no estaba. Volvió a su casa ubicada sobre Autopista Fortabat en horas de la noche y se encontró con el robo. 

Un importante robo se produjo este sábado en una vivienda de la zona de los palos de colores mientras la víctima no estaba: rompieron la puerta del patio y se llevaron electrodomésticos y 5 mil dólares

Según consta en la denuncia del hecho, la víctima de 41 años, alrededor de las 11 de la mañana se fue de su casa ubicada sobre Autopista Fortabat al 8700 y cuando volvió en horas de la noche descubrió que le habían robado: la puerta estaba rota y había cajones revueltos

Los delincuentes irrumpieron en la propiedad y se llevaron 5.000 dólares, un aire acondicionado, una netbook dos celulares

La denuncia fue radicada en la Subcomisaría de Loma Negra por lo que inició una investigación para esclarecer el hecho.

 

 

