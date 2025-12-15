El Duatlón “Cuatro Estaciones” tuvo la última fecha y entregó títulos

Con la realización de la “Estación Verano” llegó a su fin la edición 2025 de la competencia organizada por “Tata” Maldonado y “Tito” González que se extendió durante todo el año.
Colonia San Miguel recibió la definición del duatlón 6 kilómetros de pedestrismo en dos tramos y 20 de ciclismo y a un importantísimo número de atletas.
En la categoría Individual, el primero en completar el recorrido fue Martín Trumpio con 58:22 y fue escoltado por Manuel Salvador Gómez y Gerónimo Baigorria de Benito Juárez.
Florencia Juárez con 1:15:17 ganó entre las Damas con Anabella Vigo y Lucrecia Lucero como inmediatas perseguidoras.
Por el lado de la Postas, los ganadores fueron Luciano Sosa y Ariel Wagner en Caballeros, en Damas festejaron Laura Trumpio y María García y en Mixto para Valentina Martin y Santiago Erripa.
En lo que respecta a la consagración anual, Anabella Vigo y Juan Manuel Casot se subieron a lo más alto del podio. Ignacio Fulquet y Fabian Lopreite de Azul, ganaron en Postas.
Los resultados “Etapa Verano”:
Damas:
1° Florencia Juárez con 1:15:17
2° María Eugenia Vigo con 1:16:52
3° Lucrecia Lucero con 1:17:51
4° Camila Bucciarelli
5° Marisel Perez
Caballeros:
1° Martín Trumpio con 58:22
2° Manuel Gómez (Benito Juárez) con 59:05
3° Gerónimo Baigorria (Benito Juárez) con 59:34
4° Juan Manuel Casut (Tandil)
5° Mauricio Olivera
Postas:
Damas:
1° Laura Trumpio y María García con 1:07:55
2° María Pacheco y Astrid Bourgeois con 1:11:39
3° Soledad Bianchi y Patricia Herrera con 1:15:33
Caballeros:
1° Luciano Sosa y Ariel Wagner con 53:22
2° Iván Silvero y Agustín Fernández con 53:48
3° Diego Lacoste y Santiago Díaz con 54:04
Mixtas:
1° Valentina Martin y Santiago Erripa con 58:10
2° Gisele Crusse y Marcos Damiano con 59:53
3° Melisa Victoria Corridoni y Juan Pablo Tonel con 1:00:01