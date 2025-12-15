El Duatlón “Cuatro Estaciones” tuvo la última fecha y entregó títulos

Con la realización de la “Estación Verano” llegó a su fin la edición 2025 de la competencia organizada por “Tata” Maldonado y “Tito” González que se extendió durante todo el año.

Colonia San Miguel recibió la definición del duatlón 6 kilómetros de pedestrismo en dos tramos y 20 de ciclismo y a un importantísimo número de atletas.

En la categoría Individual, el primero en completar el recorrido fue Martín Trumpio con 58:22 y fue escoltado por Manuel Salvador Gómez y Gerónimo Baigorria de Benito Juárez.

Florencia Juárez con 1:15:17 ganó entre las Damas con Anabella Vigo y Lucrecia Lucero como inmediatas perseguidoras.

Por el lado de la Postas, los ganadores fueron Luciano Sosa y Ariel Wagner en Caballeros, en Damas festejaron Laura Trumpio y María García y en Mixto para Valentina Martin y Santiago Erripa.

En lo que respecta a la consagración anual, Anabella Vigo y Juan Manuel Casot se subieron a lo más alto del podio. Ignacio Fulquet y Fabian Lopreite de Azul, ganaron en Postas.

Los resultados “Etapa Verano”:

Damas:

1° Florencia Juárez con 1:15:17

2° María Eugenia Vigo con 1:16:52

3° Lucrecia Lucero con 1:17:51

4° Camila Bucciarelli

5° Marisel Perez

Caballeros:

1° Martín Trumpio con 58:22

2° Manuel Gómez (Benito Juárez) con 59:05

3° Gerónimo Baigorria (Benito Juárez) con 59:34

4° Juan Manuel Casut (Tandil)

5° Mauricio Olivera

Postas:

Damas:

1° Laura Trumpio y María García con 1:07:55

2° María Pacheco y Astrid Bourgeois con 1:11:39

3° Soledad Bianchi y Patricia Herrera con 1:15:33

Caballeros:

1° Luciano Sosa y Ariel Wagner con 53:22

2° Iván Silvero y Agustín Fernández con 53:48

3° Diego Lacoste y Santiago Díaz con 54:04

Mixtas:

1° Valentina Martin y Santiago Erripa con 58:10

2° Gisele Crusse y Marcos Damiano con 59:53

3° Melisa Victoria Corridoni y Juan Pablo Tonel con 1:00:01