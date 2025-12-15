Olavarrienses en Liga Argentina: Macrini festejó, Fornes no pudo

La segunda categoría del básquet nacional prosiguió con la Fase Regular en las dos Conferencias y entre las presencias locales, hubo festejo para el jugador de Unión.

Nuevamente en el Polideportivo Islas Malvinas, Unión reaccionó a tiempo y venció a 78 a 72 a Deportivo Norte. En un duelo de dominios cambiantes, Mateo Macrinia portó 2 puntos y 5 rebotes en 10:23 minutos para el “Quincho”.

Por otro lado, Jujuy Básquet inició con sus presentaciones en La Rioja con derrota. En su primera presentación cayó ante Fusión Riojana por 103 a 94 en tiempo suplementario tras igualar en 92. En el elenco jujeño, el juvenil Francisco Fornes sumó 2 rebotes en 9:03 minutos.