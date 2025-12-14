El PRO le pide explicaciones a Kicillof por el gasto público en las Casas de la Provincia

El diputado bonaerense del PRO, Agustín Forchieri, presentó un pedido de informes en la Legislatura para que el gobierno de Axel Kicillof brinde detalles sobre la actualidad de las obras de las Casas de la Provincia, una política pública destinada a descentralizar los trámites estatales.

En junio de 2021, Kicillof anunció la creación del programa “Casas de la Provincia de Buenos Aires“, con el propósito de agilizar la administración pública y acerca a la ciudadanía los servicios provinciales en cada uno de los 135 municipios bonaerenses. Con esta política, se construyeron edificios que concentran en un mismo espacio delegaciones de diversos organismos provinciales.

“Si bien existe información sobre las Casas de la Provincia inauguradas, esta surge de medios de comunicación y de notas de Gobernación. También los procedimientos de licitación pública están publicados en el boletín oficial. No obstante, no existe información pública consolidada ni actualizada que permita conocer con precisión el grado de avance del programa, el número de obras concluidas o en ejecución, los montos invertidos y el impacto presupuestario total de la iniciativa”, cuestionó Forchieri.

En ese sentido, el diputado santillista pidió conocer cuántas Casas de la Provincia fueron inauguradas y en qué municipios, cuántas están en proceso de ser abiertas al público, y cuántas no tienen ningún tipo de avance, ya sea por licitación fracasada, desierta, o aquellas que no tengan publicado el proceso de licitación pública.

“Resulta de interés conocer los beneficios reales derivados de la implementación del programa, tales como el ahorro derivado de la rescisión de contratos de alquiler en distintas delegaciones, la cantidad de trámites efectivamente realizados en las Casas inauguradas y los costos de funcionamiento en cada una de ellas”, resaltó Forchieri.

Además, el legislador del PRO exigió que el gobierno de Kicillof comunique el costo final de cada Casa de la Provincia inaugurada, el gasto total del programa, los contratos de locación rescindidos en cada municipio, qué ahorros le generaron al Estado provincial la construcción de estas sedes, la cantidad de trámites que se realizaron en estas entidades, y el presupuesto asignado al funcionamiento de cada una de estas instituciones.

“En un contexto de esfuerzo fiscal y de necesidad de eficiencia en la administración pública, es imprescindible contar con datos concretos que permitan evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos declarados, el uso de los recursos públicos y el alcance territorial real del programa”, finalizó el autor del pedido de informes.

Vale aclarar que, las Casas de la Provincia son uno de los pilares de la gestión de Kicillof en materia de políticas municipales. La primera inauguración sucedió en mayo de 2023 y desde ese entonces se resolvieron más de 500.000 trámites en sus dependencias, impactando positivamente en la vida de más de 1,2 millones de vecinos y vecinas, según la página web del Gobierno bonaerense.

De hecho, esta semana Kicillof inauguró la Casa de la Provincia en Saavedra, donde funcionan las delegaciones del Registro Provincial de las Personas, el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), la Agencia de Recaudación Provincial de Buenos Aires (ARBA), el Instituto de Previsión Social (IPS), los ministerios de Trabajo, Mujeres y Diversidad, Desarrollo Agrario y el Instituto Cultural. Además, cuenta con una terminal de Provincia Net para el pago de impuestos y servicios.

Con esta inauguración, el gobierno de Kicillof ya construyó una Casa de la Provincia en 20 municipios: Saavedra, 25 de Mayo, Villa Gesell, General Belgrano, General Viamonte, Baradero, Pila, General Lavalle, Castelli, Zárate, Colón, Saladillo, Carlos Casares, Chascomús, Olavarría, Florencio Varela, Magdalena, General Paz, Mar Chiquita y Marcos Paz.