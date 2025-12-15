"Olavarría en Verano" inició con un importante evento en las escalinatas de la Casa del Bicentenario

Este fin de semana se puso en marcha el calendario de propuestas del Municipio denominado "Olavarría en Verano", que inició este domingo en las escalinatas de la Casa del Bicentenario en donde se montó un escenario a la vera del arroyo Tapalqué en el que se presentó la Orquesta Escuela Municipal, la Banda Escuela Municipal “Hugo Bazzano” y la Orquesta Sinfónica Municipal “Mtro. Mario Patané”.

La propuesta se inició a las 19 con la organización de la Subsecretaría de Cultura y Educación en articulación con distintas áreas del Municipio con un buen marco de público que también disfrutó del Ballet Folklórico Municipal y el Coro Estable de Tandil.

El programa se inició con la Orquesta Escuela Municipal y la Banda Escuela Municipal “Hugo Bazzano”, que se presentaron frente a la Casa del Bicentenario, cosechando los primeros aplausos e incluso ovaciones por parte de familiares o allegados que no quisieron perderse la ocasión

Luego, minutos después de las 20, llegó uno de los momentos más esperados con la presentación de la Orquesta Sinfónica Municipal “Mtro. Mario Patané”, dirigida por el mtro. Diego Lurbe, y acompañada por Valentina Fernández y Agustín Begue en voz, el Ballet Folklórico Municipal y el Coro Estable de Tandil.

Interpretaron “La Pampa verde” con poesía de Hamlet Lima Quintana y música de Oscar Alem, una obra que contiene arreglos corales de Eduardo “Chino” Correa, arreglos instrumentales de los músicos Oscar Alem, Diego Lurbe y Daniel Rodríguez.

Se trató de un show a beneficio de la Parroquia “San Vicente”, con la que los presentes pudieron colaborar tanto a través de billeteras virtuales como en distintas urnas que fueron dispuestas en el lugar.

“Olavarría en Verano” es el calendario de propuestas culturales, artísticas, recreativas y deportivas que se prolongará durante todo el receso estival, con el objetivo de brindar a toda la comunidad actividades para todos los gustos y edades, para seguir disfrutando de nuestra ciudad y las localidades durante todo el año. Las actividades podrán ser consultadas a través del sitio web y en las redes sociales del Municipio, tanto Olavarría Municipio como Olavarría VA en Facebook e Instagram.