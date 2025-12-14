Relato Salvaje en Olavarría: una mujer discutió con su pareja, agarró una carabina y le pegó un tiro en la ingle

Un episodio digno de una escena de la película argentina "Relatos Salvajes" se produjo en la tarde de este sábado en nuestra ciudad luego de que, en medio de una discusión familiar, una mujer de 78 años agarró una carabina y le disparó a su pareja en la ingle: el hombre de 53 años debió ser hospitalizado pero afortunadamente se encuentra fuera de peligro.

Fuentes policiales detallaron a Infoeme que a raíz de un llamado al 911 efectivos del Comando de Patrullas se acercaron a Pourtalé al 3.900 a donde llegaron junto con una ambulancia que atendió rápidamente en el lugar a la víctima del disparo, que tenía un fuerte sangrado provocado por el proyectil.

La mujer le manifestó a los uniformados que el incidente se produjo en medio de una acalorada discusión en la que ella tomó una carabina por la que forcejeó con su pareja y en medio de dicha disputa se efectuó -en principio de forma accidental- el disparo.

El hombre fue trasladado al Hospital Municipal "Dr. Héctor Cura" en código amarillo para recibir atención médica mientras que la olavarriense que realizó el disparo quedó demorada en el lugar y fue imputada en una causa caratulada como "Lesiones" que se encuentra a cargo de la UFI N°5.

La Policía Científica trabajó en el lugar para preservar la escena. Este medio pudo saber que horas mas tarde el hombre fue dado de alta por lo que, a pesar de la magnitud de la violencia del hecho, afortunadamente no hubo un desenlace fatal.