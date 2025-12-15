Newcom: Los Lobitos cerraron el año en Tres Arroyos

Uno de los equipos del Club Pueblo Nuevo cerró el año en un Súper12 en Tres Arroyos.

El equipo +50 compitió en Tres Arroyos y logró finalizar en la cuarta colocación de la clasificación.

La actividad contó con una maratónica jornada que incluyo 6 partidos para cada equipo. En la zona, Los Lobitos vencieron a Trigales de Tres Arroyos, Los Pulpos de Laprida, Cadetes de Mar del Plata y Los Teros de Tandil y cayeron con Los Cardales de La Madrid.

Para concluir el certamen, el elenco olavarriense enfrentó a Entre Amigos de La Madrid por el tercer puesto y fue derrota por 15/12 y 15/11.

Silvina Schettini, Valeria Palacios, Mariela Schwindt, Nancy Burnet, Jorge Rojas, Marcelo Alfieri, Alejandro Lujan, Osvaldo Bucciarelli y Miguel Borghi integraron el equipo.