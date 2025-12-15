Newcom: Los Lobitos cerraron el año en Tres Arroyos | Infoeme
Newcom: Los Lobitos cerraron el año en Tres Arroyos

El pasado fin de semana se completó una nueva presentación de Los Lobitos que aprovecharon el año para sumar su primera experiencia.

Uno de los equipos del Club Pueblo Nuevo cerró el año en un Súper12 en Tres Arroyos.

 

El equipo +50 compitió en Tres Arroyos y logró finalizar en la cuarta colocación de la clasificación.

 

La actividad contó con una maratónica jornada que incluyo 6 partidos para cada equipo. En la zona, Los Lobitos vencieron a Trigales de Tres Arroyos, Los Pulpos de Laprida, Cadetes de Mar del Plata y Los Teros de Tandil y cayeron con Los Cardales de La Madrid.

 

Para concluir el certamen, el elenco olavarriense enfrentó a Entre Amigos de La Madrid por el tercer puesto y fue derrota por 15/12 y 15/11.

Silvina Schettini, Valeria Palacios, Mariela Schwindt, Nancy Burnet, Jorge Rojas, Marcelo Alfieri, Alejandro Lujan, Osvaldo Bucciarelli y Miguel Borghi integraron el equipo.

 

