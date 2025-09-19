Básquet Local: Chacarita, el último ganador de la 5° fecha

En Azul concluyó la 5° fecha del segundo torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División y fue con festejo local.

Chacarita venció 73 a 51 a Ferro y sumó su primer festejo en la competencia olavarriense. Facundo Migliazzo con 21 puntos fue el goleador.

Luego de un partido por demás parejo, el elenco azuleño hizo valer su localía y con un gran cierre en el último parcial logró su primera victoria.

Síntesis Chacarita – Ferro:

Estadio: Chacarita

Árbitros:

Chacarita (73): Girolami (2), Hernández (6), Maica (10), Migliazzo (21), Acevedo (9) -FI- Urrutia (0), Nubucguello Herzovich (2), Pioli (7), Portillo (4), Schwab (12), Conte (0). DT- Martín Encinas

Ferro (51): Gómez (13), Rajal Leguizamón (6), Langowski (7), Pinini (3), Alonso (1) -FI- Wagner (1), Macías (2), Rojas Moyano (6), Lorenzo (0), Valcarcel (2), Martínez Pierce (4), Donatellu (6). DT- Marcelo Macías

Parciales: 11 – 11; 28 – 26; 43 – 40 y 73 – 51