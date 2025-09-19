Estudiantes formó parte del Regional de Copas

En Monte Hermoso dijo presente una delegación de patinadoras de Estudiantes que logró destacados resultados en una cita regional.

Graciana Suhurt, Lucía Mata, Paulina Coria, Mía Villaruel, Lucía Espil, Amparo Cortez, Julia Saavedra, Federica Cavalli y Antonia Dumerauf integraron la delegación del “Bataraz”.

Las presentaciones “albinegras” comenzaron en la jornada del jueves, en Primera Mayores. En disciplina Escuela, Graciana Suhurt alcanzó el 4° puesto, mientras que, en disciplina Libre, Paulina Coria logró el 4° lugar, Lucía Mata fue 9° y Graciana Suhurt finalizó en la 13°.

El viernes compitió en categoría Quinta 14 años Mía Villaruel, quien se ubicó en el 7° lugar y el sábado fue el turno de la categoría Quinta 12 años donde participaron Lucía Espil y Amparo Cortez.

Finalmente, el domingo se presentaron la categoría Quinta 10 años con Julia Saavedra y Antonia Dumerauf y la categoría Quinta 9 años, donde Federica Cavalli se destacó con un 4° puesto.

