Chingotto y Galán jugarán por el título en el Palau Sant Jordi
Sabado 13 de Diciembre 2025 - 19:26hs
20°
Sabado 13 de Diciembre 2025 - 19:26hs
Olavarría
20°
Infoeme
 deportes
 Premier Pádel
 13 de Diciembre de 2025 | 17:22

Chingotto y Galán jugarán por el título en el Palau Sant Jordi

En la jornada de este sábado, Federico Chingotto y Alejandro Galán lograron la clasificación a la Final del Máster Finals 2025.

La temporada de Premier Pádel está por llegar al final y en Barcelona se conocieron las parejas que jugarán por el título de campeón del año. El equipo compuesto por el olavarriense y madrileño se medirá ante los N°1.

 

Ante los 15.201 espectadores que colmaron el Palau Sant Jordi, Federico Chingotto y Alejandro Galán derrotaron en Semifinales del Máster a Francisco Navarro y Jon Sanz en 1:36 minutos de partido.

 

En el 20x10 de Barcelona, la “Chingalán” se impuso por 6/2 y 6/4 y se medirá ante Arturo Coello y Agustín Tapia en la final soñada por todo Barcelona.

 

Una nueva edición del “clásico” será la encargada de cerrar oficialmente la temporada 2025 de Premier Pádel.

 

