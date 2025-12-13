Chingotto y Galán jugarán por el título en el Palau Sant Jordi

La temporada de Premier Pádel está por llegar al final y en Barcelona se conocieron las parejas que jugarán por el título de campeón del año. El equipo compuesto por el olavarriense y madrileño se medirá ante los N°1.

Ante los 15.201 espectadores que colmaron el Palau Sant Jordi, Federico Chingotto y Alejandro Galán derrotaron en Semifinales del Máster a Francisco Navarro y Jon Sanz en 1:36 minutos de partido.

En el 20x10 de Barcelona, la “Chingalán” se impuso por 6/2 y 6/4 y se medirá ante Arturo Coello y Agustín Tapia en la final soñada por todo Barcelona.

Una nueva edición del “clásico” será la encargada de cerrar oficialmente la temporada 2025 de Premier Pádel.