Daireaux: Un joven de 28 años murió tras recibir una descarga eléctrica en un campo

Un trágico accidente ocurrió el viernes en la localidad de Freyre, partido de Daireaux, cuando una pulverizadora tocó líneas de alta tensión.

El conductor de la máquina, identificado como Nicolás Guardia, de 28 años y oriundo de Henderson,

De acuerdo a información del medio Henderson Online, el hecho ocurrió alrededor de las 19 horas, y las autoridades locales están investigando las causas que provocaron el contacto con las líneas de alta tensión.

Fuentes policiales confirmaron el fallecimiento del joven y el siniestro generó gran conmoción.

Fuente: Diario La Mañana de Bolívar