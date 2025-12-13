El personal de Protección ciudadana decomisó pirotecnia sonora de un comercio céntrico

El Municipio recordó a la comunidad la vigencia de la Ordenanza 4055/16, la cual prohíbe el uso, tenencia, depósito y comercialización de pirotecnia sonora en todo el Partido. En ese marco, desde la Subsecretaría de Protección Ciudadana se realizan regularmente inspecciones y diversas labores para controlar el cumplimiento de una normativa que tiene por objetivo resguardar la integridad y salud tanto de personas como de animales.

En las últimas horas una denuncia ingresó al Centro de Monitoreo Municipal y alertó sobre la tenencia y exhibición de artefactos de pirotecnia en la vidriera e interior de un comercio céntrico. Inspectores y personal de la mencionada Subsecretaria constataron la infracción y decomisaron numerosos objetos. A la par, cuando se requirió la documentación se verificó que el local tenía la habilitación municipal vencida. Las actuaciones elaboradas fueron puestas a disposición del Juzgado de Faltas Municipal.

Vale destacar, a la par, que operativos de esta índole se han replicado en las últimas semanas en distintos locales comerciales del Partido, logrando el hallazgo y secuestro de numeroso artículos de pirotecnia sonora.

En ese sentido, se recuerda que la Ordenanza Municipal 4055/16 establece no sólo el decomiso de los objetos, sino también sanciones que comprenden de multas y clausuras. Se solicita a comerciantes, como así también a la comunidad que no compre este tipo de artículos.

Cabe destacar que las personas con condición de espectro autista, problemáticas del neurodesarrollo y otras condiciones médicas, presentan hipersensibilidad auditiva. Esto significa que poseen una extrema sensibilidad o reacción exagerada frente a los estímulos auditivos del entorno. Por ello pueden sentirse abrumadas o angustiadas ante estímulos sonoros que otros pueden ignorar o tolerar fácilmente. Esta reacción puede generar ansiedad, angustia, conductas agresivas hacia uno/a mismo/a hacia los demás y aislamiento social.

Lo mismo ocurre con los animales: al oír ruidos tan violentos, se esconden, tiemblan, babean, no comen, entran en terrible pánico, pueden salir corriendo sin rumbo y sin que nada los detenga, pueden llevarse por delante vidrios, puertas y perderse en la vía pública.

El Municipio de Olavarría junto a distintas organizaciones e instituciones hacen un llamado a toda la comunidad a reflexionar y no comprar pirotecnia de ningún tipo para garantizar que todos puedan pasar las fiestas en paz.

Por último, se recuerda la disponibilidad de la herramienta VER (Vecinos en Red), para poder denunciar este tipo de situaciones vía WhatsApp al 2284 544817. Aquellas personas interesadas en sumarse pueden hacerlo enviando únicamente un mensaje solicitando la incorporación. Desde la plataforma se le harán consultas básicas de contacto y de esa manera serán parte de la red de prevención y protección ciudadana que ya integran miles de olavarrienses.