Básquet Local: Sport Club Trinitarios festejó en suplementario

El segundo torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría prosiguió con la 5° fecha y fue con triunfo para Sport Club Trinitarios.

El equipo de Bolívar derrotó 76 a 73 a Pueblo Nuevo en el Juan Manolio en tiempo suplementario tras igualar en 63 y sumó su primera victoria en condición de visitante. Franco Dupin con 28 puntos fue el máximo anotador del partido.

En la cancha del “Lobo”, los dirigidos por Ignacio Danessa no arrancaron bien, carecieron de peso ofensivo y en defensa permitieron mucho gol fácil, para que el local tomara la delantera a pesar del bajo porcentaje de conversiones.

Tras el descanso largo, llegó la reacción visitante que hizo valer su talla en la pintura y empezó a descontar y hasta llegó a pasar al frente antes de que el duelo terminara sus cuatro primeros parciales en empate.

Sin embargo, en los cinco minutos adicionales, los bolivarenses salieron decididos a quedarse con la victoria y así lo hicieron. Sacaron una leve ventaja que luego se encargaron de mantener anta la desesperación de los dirigidos por Cristian Sánchez que marraron los caminos y se quedaron sin tiempo para sumar un nuevo festejo.

La fecha concluirá en la noche del viernes en Azul con el duelo entre Chacarita y Ferro desde las 21:30.

Síntesis Pueblo Nuevo – Sport Club Trinitarios:

Estadio: Juan Manolio

Árbitros: Suárez, D. y Serantes, S.

Pueblo Nuevo (73): Barsi (6), Carballo (8), Menon (8), Dupin (28), Alveza (6) -FI- Toledo (0), Videla (0), Sánchez (0), Alberca (6), Alonso (2), Messina (9). DT- Cristian Sánchez

Sport Club Trinitarios (76): Morena (7), Junco (17), Briguez (13), Cainzos (2), Pasos Pérez (21) -FI- Luna (2), Maldonado (13), Silka (1), Trabela (0). DT- Ignacio Danessa

Parciales: 23 – 20; 41 – 30; 48 – 48; 63 – 63 y 73 – 76