Presencia “albinegra” en el Campeonato Argentino de Selecciones Sub14

Representando a la Federación Tandilense de Hockey, jugadores y jugadoras de Estudiantes viajaron a Mendoza para la cita nacional.

En Damas, la FTH alcanzó el 7° puesto tras una intensa participación. En el plantel dijeron presente Ignacia Arouxet, Emilia López Espinosa y Clara Izzi.

Por su parte los Caballeros de la FTH finalizaron en la 11° posición. Estudiantes aportó al director técnico Francisco Amoroso, junto a los jugadores Ciro Cominotto, Tomás Pistasoli, Juan Manuel Amoroso Alcaza, Milo Ripoll y Juan Andrés Rossi.

Los resultados:

Damas:

Zona de Grupos

FTH 2 – 2 Asociación Noroeste

FTH 1 – 5 Asociación Salteña

FTH 0 – 1 Asociación Sanjuanina

Semifinales

FTH 1 – 2 Federación Cordobesa

Séptimo Puesto

FTH 4 – 2 Asociación Santafesina

Caballeros

Zona de Grupos

FTH 2 – 3 Asociación Pampeana

FTH 0 – 0 Asociación Marplatense

FTH 0 – 19 Asociación Amateur de Hockey Sobre Césped de Buenos Aires

Semifinales

FTH 5 – 0 Asociación Bahiense

Décimo Puesto

FTH 0 – 6 Asociación Tucumana

