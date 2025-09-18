Presencia “albinegra” en el Campeonato Argentino de Selecciones Sub14

Representando a la Federación Tandilense de Hockey, jugadores y jugadoras de Estudiantes viajaron a Mendoza para la cita nacional.
En Damas, la FTH alcanzó el 7° puesto tras una intensa participación. En el plantel dijeron presente Ignacia Arouxet, Emilia López Espinosa y Clara Izzi.
Por su parte los Caballeros de la FTH finalizaron en la 11° posición. Estudiantes aportó al director técnico Francisco Amoroso, junto a los jugadores Ciro Cominotto, Tomás Pistasoli, Juan Manuel Amoroso Alcaza, Milo Ripoll y Juan Andrés Rossi.
Los resultados:
Damas:
Zona de Grupos
FTH 2 – 2 Asociación Noroeste
FTH 1 – 5 Asociación Salteña
FTH 0 – 1 Asociación Sanjuanina
Semifinales
FTH 1 – 2 Federación Cordobesa
Séptimo Puesto
FTH 4 – 2 Asociación Santafesina
Caballeros
Zona de Grupos
FTH 2 – 3 Asociación Pampeana
FTH 0 – 0 Asociación Marplatense
FTH 0 – 19 Asociación Amateur de Hockey Sobre Césped de Buenos Aires
Semifinales
FTH 5 – 0 Asociación Bahiense
Décimo Puesto
FTH 0 – 6 Asociación Tucumana
Fuente: Prensa CAE