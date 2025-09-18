Presencia “albinegra” en el Campeonato Argentino de Selecciones Sub14 | Infoeme
Presencia “albinegra” en el Campeonato Argentino de Selecciones Sub14

Jugadores y jugadoras del Club Atlético Estudiantes estuvieron presentes en el Campeonato Argentino de Selecciones Sub14 y fueron protagonistas.

Representando a la Federación Tandilense de Hockey, jugadores y jugadoras de Estudiantes viajaron a Mendoza para la cita nacional.

 

En Damas, la FTH alcanzó el 7° puesto tras una intensa participación. En el plantel dijeron presente Ignacia Arouxet, Emilia López Espinosa y Clara Izzi.

 

Por su parte los Caballeros de la FTH finalizaron en la 11° posición. Estudiantes aportó al director técnico Francisco Amoroso, junto a los jugadores Ciro Cominotto, Tomás Pistasoli, Juan Manuel Amoroso Alcaza, Milo Ripoll y Juan Andrés Rossi.

 

Los resultados:

Damas:

Zona de Grupos

FTH 2 – 2 Asociación Noroeste

FTH 1 – 5 Asociación Salteña

FTH 0 – 1 Asociación Sanjuanina

Semifinales

FTH 1 – 2 Federación Cordobesa

Séptimo Puesto

FTH 4 – 2 Asociación Santafesina

 

Caballeros

Zona de Grupos

FTH 2 – 3 Asociación Pampeana 

FTH 0 – 0 Asociación Marplatense 

FTH 0 – 19 Asociación Amateur de Hockey Sobre Césped de Buenos Aires

Semifinales

FTH 5 – 0 Asociación Bahiense

Décimo Puesto

FTH 0 – 6 Asociación Tucumana

 

Fuente: Prensa CAE

 

