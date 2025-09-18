El Municipio invertirá alrededor de 300 millones de pesos en el mantenimiento del Camino a la Piedra | Infoeme
Jueves 18 de Septiembre 2025 - 21:37hs
17°
Jueves 18 de Septiembre 2025 - 21:37hs
Olavarría
17°
Infoeme
 |  economia
 - 18 de Septiembre de 2025 | 21:01

El Municipio invertirá alrededor de 300 millones de pesos en el mantenimiento del Camino a la Piedra

Comprende los trabajos de repaso, bacheo, limpieza y conformado de cunetas.

El Municipio de Olavarría, a través de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, llevará adelante las obras destinadas al mantenimiento del Camino a la Piedra, que es transitado diariamente por transportes de carga.

Los trabajos, que tienen un presupuesto oficial fijado por el Municipio de $356.364.000, incluyen el regado continuo con dos regadores como mínimo, tres repasos semanales de toda la traza con motoniveladora, bacheo en toda su traza sumado a la limpieza y conformado de cunetas.

El mantenimiento comprende aproximadamente 26,90 km divididos en cuatro tramos, el primero de 19,5 km que va desde Ruta Nacional Nº 226 hasta el “Enlace Néstor Kirchner”, el segundo segmento de 3,60 km se extiende desde Sierras Bayas hasta el mencionado Enlace, el tercero de 1,6 km desde Colonia San Miguel a Canteras La Preferida y el cuarto tramo de la cantera La Preferida al Camino de la Piedra.

Este jueves por la mañana, en el Palacio San Martín, se realizó la apertura de Licitación Pública Nº 24/25, con la participación del director de Obras Rurales Mariano Arrignón, el director de Licitaciones Ezequiel Lorenzo y representantes de las empresas oferentes, con las propuestas que se detallan a continuación:

  • Proponente Nº 1: Bordakewicz Maximiliano cotizó la suma de $294.001.000.
  • Proponente Nº 2: Ancat S.A. cotizó la suma de $486.084.000.
  • Proponente Nº 3: Sacchi Rubén Horacio cotizó la suma de $320.723.280.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME