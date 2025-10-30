Paritarias: El STMO y Municipio llegaron a un nuevo acuerdo salarial

Luego de la realización de una asamblea de "carácter urgente", convocada para la tarde de este jueves, la Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría informó a la prensa que llegó a un acuerdo salarial con el Departamento Ejecutivo Municipal.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder Infoeme, en esta nueva paritaria se acordaron bonos y un aumento trimestral acumulativo.

Se detalló: "Se trata de un incremento del 2,5% para octubre, 2,5% para noviembre y 2,5% para diciembre, de carácter acumulativos".

Asimismo, se pagará un "bono en los meses de octubre y noviembre de 80 mil pesos para quienes cobran hasta 800.000 pesos, de 60.000 pesos para aquellos que perciben entre 800.000,01 y 1.500.000 pesos, y de 40.000 pesos para quienes cobran entre 1.500.000 y 2.600.000 pesos".

Por último, en el acuerdo también se incluyó el pago de un "bono de fin de año de 300 mil pesos pagadero en los meses de enero, febrero y marzo".