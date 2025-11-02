Cuenta DNI en noviembre viene con una promo especial para adolescentes

Este mes, junto a los ya tradicionales ahorros en comercios de barrio y los comercios de carne, pollo y pescado, la billetera virtual de la banca pública bonaerense ofrecerá por primera vez una rebaja particularmente pensada para los adolescentes de entre 13 y 17 años que disponen de una cuenta en la app.
Según se informó, los usuarios de esas edades podrán utilizar la billetera virtual del Bapro para acceder hasta un 30% de descuento en bares y restaurantes adheridos a la promoción.
El flamante descuento tendrá un tope de reintegro de $ 8.000 por persona, al que se llegará con consumos de $ 26.700 o más. Podrá aprovecharse el fin de semana del 15 y 16 de noviembre, con un límite unificado por persona y vigencia de la oferta.
Lluvia de descuentos en noviembre
Estos son todos los beneficios de la utilización de la billetera virtual para el penúltimo mes del año:
- Cuenta DNI 13/17: Especial Gastronomía. 30% de descuento el viernes 15 y sábado 16 de noviembre. Tope de reintegro: $ 8.000 por vigencia y por persona.
- Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 8 de noviembre, con tope de $ 6.000 por persona, que se alcanza con $ 17.000 en consumos.
- Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $ 4.000 por viernes, que se alcanza con $ 20.000 en consumos.
- Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $ 6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $ 15.000).
- Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.
- Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $ 6.000 por semana, por persona (equivalente a $ 15.000 en consumos).