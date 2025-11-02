Cuenta DNI en noviembre viene con una promo especial para adolescentes | Infoeme
Domingo 02 de Noviembre 2025 - 21:04hs
18°
Domingo 02 de Noviembre 2025 - 21:04hs
Olavarría
18°
Infoeme
 |  economia
 - 2 de Noviembre de 2025 | 19:20

Cuenta DNI en noviembre viene con una promo especial para adolescentes

La billetera digital del Bapro presentó sus beneficios para el penúltimo mes de 2025. El descuento en carnicerías, granjas y pescaderías estará vigente un solo sábado.

El Banco Provincia (Bapro) dio a conocer cuáles serán los descuentos que estarán disponibles a lo largo del mes de noviembre para los más de 10 millones de usuarios de la popular Cuenta DNI. Además de un beneficio particular para usuarios de entre 13 y 17 años, llama la atención un detalle: el descuento más buscado, el de carnicerías, granjas y pescaderías, ocurrirá en noviembre un solo sábado.

 

 

  

 

Este mes, junto a los ya tradicionales ahorros en comercios de barrio y los comercios de carne, pollo y pescado, la billetera virtual de la banca pública bonaerense ofrecerá por primera vez una rebaja particularmente pensada para los adolescentes de entre 13 y 17 años que disponen de una cuenta en la app.

Según se informó, los usuarios de esas edades podrán utilizar la billetera virtual del Bapro para acceder hasta un 30% de descuento en bares y restaurantes adheridos a la promoción.

El flamante descuento tendrá un tope de reintegro de $ 8.000 por persona, al que se llegará con consumos de $ 26.700 o más. Podrá aprovecharse el fin de semana del 15 y 16 de noviembre, con un límite unificado por persona y vigencia de la oferta.

 

Lluvia de descuentos en noviembre

 

Estos son todos los beneficios de la utilización de la billetera virtual para el penúltimo mes del año:

  • Cuenta DNI 13/17: Especial Gastronomía. 30% de descuento el viernes 15 y sábado 16 de noviembre. Tope de reintegro: $ 8.000 por vigencia y por persona.
  • Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 8 de noviembre, con tope de $ 6.000 por persona, que se alcanza con $ 17.000 en consumos.
  • Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $ 4.000 por viernes, que se alcanza con $ 20.000 en consumos.
  • Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $ 6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $ 15.000).
  • Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.
  • Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.
  • Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $ 6.000 por semana, por persona (equivalente a $ 15.000 en consumos).

