Indec: sigue reduciéndose la dotación de personal de la administración pública nacional

La dotación total de personal en la, lo que representa una caída de 0,7% respecto de agosto. En la comparación interanual, el descenso fue del 7,6%, informó esta tarde el Indec.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la administración pública nacional (que incluye estructuras centralizadas, descentralizadas, desconcentradas y otros entes) contabilizó 193.216 empleados, con una reducción mensual de 0,9%. En tanto, las empresas y sociedades del Estado registraron 90.336 trabajadores, lo que implicó una variación negativa de 0,5% frente al mes anterior.

Dentro de la administración pública, la estructura centralizada presentó la mayor baja mensual (-2,2%), mientras que la descentralizada retrocedió 0,4% y la desconcentrada, 0,5%. Los otros entes, en tanto, mostraron una disminución de 0,3%.

El informe del Indec señala además que de las 123 entidades, empresas y sociedades relevadas, 8 no informaron su dotación correspondiente a septiembre. En esos casos, se aplicaron estimaciones metodológicas para completar la serie estadística, lo que representa el 1,3% del total informado.

Los datos surgen del informe técnico mensual elaborado por el Indec junto con el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública. Las series completas y los cuadros detallados están disponibles en el sitio oficial del organismo. (DIB)