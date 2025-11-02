Torneo Regional Amateur: triunfo de Embajadores en el Domingo Colasurdo 

La Zona Cuatro del certamen que organiza el Consejo Federal y otorga ascensos al Torneo Federal A inició con el triunfo de Embajadores en condición de visitante.

En el Domingo Colasurdo, Embajadores derrotó 2 a 1 a Ferro y sumó sus primeros puntos en el Torneo. Thiago Beltrán a los 67´ marcó en el local, mientras que los goles del triunfo fueron de Enzo Carrera a los 14´ y Alejo Di Carlo en el 7' de adición.

En un duelo donde Ferro fue el que mereció, los tres puntos fueron para el CEO que supo controlar los embistes “Carboneros” en defensa y porque en ataque, aprovechó los errores rivales y festejó sus primeros puntos.

Desde el arranque mismo fue el local el que salió decidido a buscar su primera victoria, ganó metros en el terreno y hasta estrelló un cabezazo en el travesaño, pero el “Diplomático” abrió el marcador en la primera situación que tuvo de tocar campo rival.

Enzo Carrera aprovechó un error en la salida de Ferro entre Buscaglia y Báez a los 14´ y festejó el primero, aunque tuvo otra chance que envió por arriba algunos minutos después.

Siguió intentando el equipo de Liggerini pero sin tanta profundidad hasta el entretiempo y vueltos del vestuario continuó con el asedio hasta que encontró la paridad.

Iban 67´ cuando Thiago Beltrán empujó al gol el centro atrás desde la izquierda y puso algo de justicia en el resultado, pero en la calurosa tarde dominical quedaba tiempo para más emoción.

Se jugaba ya el tiempo de adición y con la visita totalmente replegada para evitar el segundo gol en contra, aprovechó un contragolpe, ganó un córner y terminó ganando el partido.

Llegó el centro desde la derecha, y cuando parecía que nada pasaba y que Báez iba a quedarse con la pelota, el arquero no la pudo controlar y muy cerca estaba Alejo Di Carlo para la algarabía visitante.

Iban 7 minutos de tiempo adicional, “palomita” al gol y festejo desmedido del delantero que se fue expulsado para darle más dramatismo al partido que terminó con triunfo para Embajadores.

Síntesis Ferro - Embajadores:

Estadio: Domingo Colasurdo

Árbitro: Valentín Pompei

Ferro (1): Nicolás Báez; Bruno Di Bello (S. Sáenz Buruaga), Franco Aguirre, Mathias Boungiorno, Simón Buscaglia (M. Tamagnini); Edgar Villán, Joaquín Malinauskas (J. Ayesa), Mateo Palmieri, Iván Leal (L. Castañares), Quimey Marín; Thiago Beltrán (F. Vales). DT- Gustavo Liggerini

Embajadores (2): Gonzalo Rizzi, Renzo Cuatrocchio, Franco Irusta, Franco Carlucci (M. Bonavetti), Federico Sacher, Nahuel Moro; Enzo Carrera (A. Di Carlo), Juan Areco, Emilio Sipioni (F. Gómez), Santino Sachi (F. Carneri); Franco Fernández (E. Gómez). DT: Fernando Di Carlo

Amonestados: Leal (FCFCS); Di Carlo, F. -DT-, Clemente -AC-, Rizzi, Fernández (CEO)

Expulsados: Di Carlo, A.

Goles: 14´ PT Enzo Carrera (CEO); 22´ ST Thiago Beltrán (FCFCS); 45´+7 ST Alejo Di Carlo (CEO)