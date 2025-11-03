CyberMonday: Banco Provincia se suma con 18 cuotas en Provincia Compras y una promo con Aerolíneas Argentinas

Del 3 al 5 de noviembre, Banco Provincia se suma al CyberMonday con dos propuestas imperdibles: financiación en hasta 18 cuotas sin interés en su plataforma de e-commerce Provincia Compras y una promoción especial con Aerolíneas Argentinas que incluye pasajes para destinos dentro del país en 3 o 6 cuotas sin interés y un 10% de descuento.

La iniciativa apunta a fomentar el consumo digital y facilitar el acceso a productos de primera necesidad y artículos de valor, con el respaldo de la banca pública bonaerense. Es una excelente oportunidad para adelantar compras navideñas o renovar equipamiento en rubros como electro, tecnología, hogar, moda, deportes, salud, belleza y jugueterías.

Además, quienes estén pensando en planificar sus vacaciones o una escapada de fin de año, podrán aprovechar la promoción con Aerolíneas Argentinas, que permite comprar pasajes nacionales con beneficios exclusivos.

Organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el CyberMonday contará con la participación de más de 900 marcas. Este año se incorporan herramientas como Cybot, un asistente virtual, y un sistema de fiscalización de precios auditado por la UBA para garantizar transparencia.

¿Cómo comprar en Provincia Compras?

Para acceder a las promociones, es necesario ser cliente/a de Banco Provincia. Aunque se puede pagar con tarjeta de débito, las cuotas sin interés están disponibles únicamente con tarjetas de crédito Visa o MasterCard emitidas por la entidad.

Quienes aún no tengan tarjeta de crédito pueden solicitarla directamente desde el portal, completando un formulario de presolicitud. Luego, un/a ejecutivo/a de cuenta se comunicará para finalizar el proceso.

Para operar en la plataforma, es necesario crear una cuenta de usuario/a con contraseña personal, secreta e intransferible.