Martes 16 de Septiembre 2025 - 23:43hs
Martes 16 de Septiembre 2025 - 23:43hs
Olavarría
 16 de Septiembre de 2025 | 21:54

Reserva AFA: cuatro olavarrienses en la 9° fecha

En el transcurso de la última semana, el Torneo Clausura de la Reserva AFA completó una nueva fecha y fue con la presencia de cuatro de los futbolistas locales.

Fotos: Prensa Aldosivi // Plantea Chaira

El segundo torneo de la División Reserva completó la 9° fecha en el transcurso de la última semana y nuevamente jugadores surgidos en Olavarría fueron protagonistas.

 

Bautista Biondi y Mateo Vales en Aldosivi, el regreso de Martín Ferreyra a Barracas Central y Mateo Mendía en Boca Juniors fueron protagonistas.

 

Boca Juniors, en Boca Predio, derrotó 2 a 0 a Central Córdoba y sigue en las principales posiciones de su grupo. Mateo Mendía fue titular en el “Xeneize”.

 

Por otro lado, también sumó Barracas Central. Fue 1 a 1 ante Colón en Santa Fe con Martín Ferreyra en el once inicial.

 

Por último, Aldosivi cayó 1 a 0 ante Tigre en Victoria. Bautista Biondi fue titular y Mateo Vales integró el banco de suplentes del “Tiburón”.

 

 

Además, en las competencias formativas de AFA, Juan Andresen, categoría 2012 de Racing, estuvo participando de los entrenamientos de River Plate y Ulises Medina, de El Fortín, hizo su debut oficial con Ferro Carril Oeste en la Liga Metropolitana frente a Boca Juniors.

 

