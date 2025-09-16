Reserva AFA: cuatro olavarrienses en la 9° fecha

El segundo torneo de la División Reserva completó la 9° fecha en el transcurso de la última semana y nuevamente jugadores surgidos en Olavarría fueron protagonistas.

Bautista Biondi y Mateo Vales en Aldosivi, el regreso de Martín Ferreyra a Barracas Central y Mateo Mendía en Boca Juniors fueron protagonistas.

Boca Juniors, en Boca Predio, derrotó 2 a 0 a Central Córdoba y sigue en las principales posiciones de su grupo. Mateo Mendía fue titular en el “Xeneize”.

Por otro lado, también sumó Barracas Central. Fue 1 a 1 ante Colón en Santa Fe con Martín Ferreyra en el once inicial.

Por último, Aldosivi cayó 1 a 0 ante Tigre en Victoria. Bautista Biondi fue titular y Mateo Vales integró el banco de suplentes del “Tiburón”.

Además, en las competencias formativas de AFA, Juan Andresen, categoría 2012 de Racing, estuvo participando de los entrenamientos de River Plate y Ulises Medina, de El Fortín, hizo su debut oficial con Ferro Carril Oeste en la Liga Metropolitana frente a Boca Juniors.