Torneo de Selecciones: Olavarría cerró el grupo con goleada

El certamen organizado por la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana tuvo la última presentación de la selección olavarriense y en la cancha de El Fortín, goleó.

El equipo de la Liga de Fútbol de Olavarría derrotó 6 a 1 a Laprida en el cierre de la Zona 1 de la competencia provincial.

En el Ricardo Sánchez, Mariela Zamorano, Daiana Leonardo. Mara Cárceles, Valeria Orona y Jazmín Vailatti en dos oportunidades marcaron los goles del elenco dirigido por Jorge Masson.

Finalizada las presentaciones, Olavarría que finalizó segunda en su grupo detrás de la Liga del Sur, deberá esperar resultados y recién el venidero viernes conocerá si sigue en competencia o quedó eliminada.