Martes 23 de Diciembre 2025
 23 de Diciembre de 2025

Allanaron un domicilio en Olavarría por venta ilegal de fauna silvestre y rescataron más de 20 animales

A partir de una denuncia del Municipio y del Bioparque Municipal “La Máxima”, la Policía Federal Argentina llevó a cabo un allanamiento en un domicilio de Olavarría, en el marco de una investigación por comercialización ilegal de fauna silvestre.

A partir de tareas de inteligencia y ciberpatrullaje, se detectó una vivienda donde, a través de redes sociales, se ofrecían aves silvestres, reptiles y animales domésticos sin autorización legal.

De acuerdo al portal Notricias de Azul, durante el procedimiento, ordenado por el Juzgado Federal N° 1 de Azul y la Fiscalía Federal Descentralizada, "se constató que los animales se encontraban en condiciones precarias, con falta de higiene, espacios reducidos y alimentación inadecuada".

Como resultado del operativo, se secuestraron 10 aves y 11 tortugas. Además, fue detenida Sharon Ilocio, imputada por resistencia a la autoridad y por infracción a las leyes de Conservación de la Fauna y de Malos Tratos y Actos de Crueldad a los Animales.

Los ejemplares rescatados quedaron bajo resguardo en el Bioparque Municipal “La Máxima”, donde recibirán atención veterinaria, mientras la investigación continúa.

 

 

 

