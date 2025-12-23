Avanza la investigación sobre la muerte en el apart hotel: la víctima tenía 64 años

En la mañana de este martes, la comunidad de Olavarría se vio conmocionada por el hallazgo de un hombre sin vida en un reconocido complejo habitacional del centro de la ciudad.

El incidente tuvo lugar en el “Sky View Apart Hotel”, ubicado en la calle Moreno al 3000. Alrededor de las primeras horas del día, personal policial acudió al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de un cuerpo en el sector interno del edificio.

Al llegar, los efectivos constataron que en el patio interno del complejo se encontraba un hombre tendido en el suelo sin signos vitales. Minutos después, una ambulancia del SAME, bajo la supervisión de la Dra. Gainza, confirmó el fallecimiento en el lugar.

Según informaron fuentes oficiales, el fallecido tenía 64 años y residía allí solo desde hacía aproximadamente un mes.

La principal hipótesis sugiere que el hombre se habría arrojado al vacío desde su unidad habitacional, la cual tendría vista directa hacia el patio donde fue hallado.

El caso ha sido caratulado preventivamente como "Averiguación de causales de muerte". En el sitio trabajaron peritos de la Policía Científica para preservar la escena y recolectar elementos de interés para la causa.

La investigación quedó a cargo de la UFI Nº 04, bajo la dirección de la Dra. Paula Serrano, con la intervención inicial de la instrucción en turno a cargo de la Dra. De León. Las actuaciones fueron remitidas a la Comisaría Primera de Olavarría por corresponder a su jurisdicción.