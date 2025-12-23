Racing inauguró una importante obra de luminaria | Infoeme
Racing inauguró una importante obra de luminaria

El Parque Olavarría tiene nuevo sistema lumínico desde el pasado jueves que se realizó la inauguración de la importante inversión.

El Racing Atletic Club llevó a cabo la inauguración de la nueva luminaria, una obra largamente esperada por la comunidad “Chaira”.

 

La jornada tuvo una destacada presencia de autoridades del club, dirigentes, deportistas, socios y socias y representantes de la comunidad, quienes acompañaron el acto inaugural que fue encabezado por el presidente Hugo Fayanás. También dijo presente el intendente Maximiliano Wesner.

 

La puesta en funcionamiento de la nueva luminaria que no solo mejora las condiciones del Parque Olavarría, sino que significó una importante inversión por parte de la directiva.

 

La obra alcanza al sector de piletas y la calle central del predio racinguista.

 

Fuente: Prensa RAC

 

