Los graduados de secundario con mejor promedio de Olavarría recibieron un reconocimiento

En la mañana de este martes el intendente Maximiliano Wesner mantuvo un encuentro en el Salón Rivadavia con egresados de escuelas secundarias de las distintas modalidades de gestión pública de Olavarría con calificaciones destacadas por las que recibieron un reconocimiento.

En la oportunidad, recibieron sus diplomas en reconocimiento al rendimiento académico durante el ciclo lectivo 2025, otorgado por el Municipio de Olavarría, los estudiante con mejor promedio.

“Este recibimiento tan hermoso tiene que ver con reconocer, compartir y escucharlos cómo han transitado este año, cómo piensan, que nos cuenten qué van a seguir haciendo a futuro, y qué proyectos tienen para el año que viene”, dijo el Intendente.

En el marco del encuentro, recibieron sus diplomas en reconocimiento al mérito académico: Agustín Bustos Antista (Escuela Secundaria Nº 1), Ailén Dos Santos Gaviatti Escuela Secundaria Nº 2), Ada Luz Defortuna (Escuela Secundaria Nº 3). Marcos Gallo González (Escuela Secundaria Nº 4), Fiamma Lagleyza (Escuela Secundaria Nº 6), Abril Bascal Palin (Escuela Secundaria Nº 7), Mía Urbina (Escuela Secundaria Nº 8), Macarena Kees (Escuela Secundaria Nº 10), Milton Quiroga (Escuela Secundaria Nº 12), Morena Beltrán Gómez (Escuela Secundaria Nº 13), Ariel Averasturi (Escuela Secundaria Nº 14), Guadalupe Francisco Valenzuela (Escuela Secundaria Nº 15), Alejo Hamse (Escuela Secundaria Nº 16), Belén Verdugo (Escuela Secundaria Nº 17), Kiara Frías (Escuela Secundaria Nº 18), Tatiana Acevedo (Escuela Secundaria Nº 19), Sebastián Frassacaro (Escuela Secundaria Nº 20), Sol Zibecchi (Escuela Secundaria Nº 20 – Extensión La Moderna), Ludmila Córdoba Escuela Secundaria Nº 20 – Anexo Las Piedritas), Juan Ardino (Escuela Secundaria Nº 21), Maika Correa (Escuela Secundaria Nº 22), Kiara Salazar (Escuela Secundaria Nº 23), Igor Moreno López (Escuela Secundaria Técnica N° 1) y Nicolás Santiago Sosa (Centro Educativo de Producción Total N° 8).