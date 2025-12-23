Investigan el fallecimiento de un hombre en un apart hotel céntrico

En la mañana de este martes se montó un amplio operativo policial tras el fallecimiento de un hombre en pleno centro.

El trágico hecho tuvo lugar en las instalaciones del un conocido apart hotel ubicado en la esquina de Moreno y Dorrego.

Se trataría de un hombre de alrededor de 60 años, quien -por razones que aún se intentan establecer- apareció sin vida en el patio interno del complejo.

Se hicieron presentes en el lugar efectivos policiales, una ambulancia del sistema de salud pública y Policía Científica para constatar el deceso y llevar adelante las diversas tareas de rigor correspondientes.

El hecho quedó caratulado como "Averiguación de causales de muerte".