Integrantes de Sparta combatieron en Mar del Plata

En el Casino de Mar del Plata y con la organización de Área 51 se llevó a cabo un numeroso evento y deportistas olavarrrienses dijeron presentes.

Rodrigo Carraro y Alejandro Tolosa se subieron al ring en representación de la escuela olavarriense y sumaron una victoria y una derrota.

Alejandro Tolosa, en categoría Semiprofesional Hasta 71 kilos protagonizó una de las peleas más comentadas del evento frente al representante local Gonzalo Machuca.

Un combate durísimo, con cinco caídas en tres rounds (dos de Tolosa y tres de su rival), algo poco habitual y que dejó al público de pie. Aunque el resultado no fue favorable, la entrega y el nivel hicieron que la pelea quedara marcada como una de las más recordadas del torneo.

Por otro lado, Rodrigo Carraro logró una victoria por puntos, sumando un resultado positivo para Sparta Kick Boxing.

Fuente: prensa Sparta Kick Boxing