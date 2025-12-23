El Circuito Olavarriense de Pádel jugó los Máster  | Infoeme
Martes 23 de Diciembre 2025 - 17:56hs
Martes 23 de Diciembre 2025 - 17:56hs
Olavarría
 deportes
 Pádel Local
 23 de Diciembre de 2025 | 17:45

El Circuito Olavarriense de Pádel jugó los Máster 

En el transcurso de las últimas semanas, el Circuito Olavarriense de Pádel definió su temporada 2025 con la disputa de los Máster en todas sus categorías.

En diferentes complejos locales llegó a su fin la temporada 2025 del Circuito Olavarriense de Pádel con la disputa de los Máster y las diferentes consagraciones.

 

El calendario del pádel local llegó a su fin con la disputa de los Máster y una cena donde se reunieron deportistas de todas las categorías.

 

 

Las duplas campeonas:

Damas:

Quinta: Piecente - Mas

Sexta: Liggerini - Buey

Séptima: Leal - Ávila

Séptima B: Fanucci - Ferreri

 

Caballeros:

Tercera + Cuarta: Casenave - López 

Quinta: Melivilu - Stoessel

Sexta: Iglesias - Bauchwitz

Séptima: Zanazzi - Dilascio

 

