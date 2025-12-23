El Circuito Olavarriense de Pádel jugó los Máster 

En diferentes complejos locales llegó a su fin la temporada 2025 del Circuito Olavarriense de Pádel con la disputa de los Máster y las diferentes consagraciones.

El calendario del pádel local llegó a su fin con la disputa de los Máster y una cena donde se reunieron deportistas de todas las categorías.

Las duplas campeonas:

Damas:

Quinta: Piecente - Mas

Sexta: Liggerini - Buey

Séptima: Leal - Ávila

Séptima B: Fanucci - Ferreri

Caballeros:

Tercera + Cuarta: Casenave - López

Quinta: Melivilu - Stoessel

Sexta: Iglesias - Bauchwitz

Séptima: Zanazzi - Dilascio