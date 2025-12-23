El Circuito Olavarriense de Pádel jugó los Máster 

En diferentes complejos locales llegó a su fin la temporada 2025 del Circuito Olavarriense de Pádel con la disputa de los Máster y las diferentes consagraciones.
El calendario del pádel local llegó a su fin con la disputa de los Máster y una cena donde se reunieron deportistas de todas las categorías.
Las duplas campeonas:
Damas:
Quinta: Piecente - Mas
Sexta: Liggerini - Buey
Séptima: Leal - Ávila
Séptima B: Fanucci - Ferreri
Caballeros:
Tercera + Cuarta: Casenave - López
Quinta: Melivilu - Stoessel
Sexta: Iglesias - Bauchwitz
Séptima: Zanazzi - Dilascio